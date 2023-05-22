Пашинян: Вірменія готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану за певних умов

Влада Вірменії заявила, що готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану за певних умов.

Як сказав прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на пресконференції 22 травня, будь-яке визнання Єреваном Нагірного Карабаху частиною Азербайджану буде залежати від гарантій прав і безпеки етнічних вірмен, які проживають у регіоні.

Заява Пашиняна з’явилася через тиждень після того, як він зустрівся з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим у Брюсселі на запрошення Європейського союзу для обговорення тривалої мирної угоди.

ЄС назвав зустріч, останню з кількох між двома лідерами, позитивним кроком вперед.

Міжнародне співтовариство визнає Нагірний Карабах суверенною територією Азербайджану, проте з початку 1990-х Баку не контролював більшу частину регіону.

За підсумками короткострокової війни восени 2020 року Азербайджан та Вірменія за посередництва Росії підписали угоду про припинення бойових дій. За договором, що спричинив протести опозиції в Єревані, Баку повернув контроль над значною частиною Нагірного Карабаху.