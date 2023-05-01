Голови МЗС Вірменії й Азербайджану почали у Вашингтоні переговори щодо Нагірного Карабаху

У Вашингтоні почалася організована США зустріч міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану в рамках зусиль з подолання напруженості навколо контрольно-пропускного пункту, який Азербайджан нещодавно встановив у Лачинському коридорі, єдиній дорозі, що з’єднує Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, з Вірменією.

Перед початком зустрічі 1 травня державний секретар США Ентоні Блінкен провів окремі переговори з міністрами закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном і міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим.

Зустріч між Мірзояном і Байрамовим триватиме чотири дні в приміщенні Держдепартаменту за межами Вашингтона, повідомляє агентство AFP.

Представник США на умовах анонімності сказав журналістам, що ці переговори більше спрямовані на «угоду про нормалізацію відносин», ніж на мирний договір.

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«Наша мета – переконатися, що міністри можуть сісти і поговорити один з одним», – сказав чиновник. За його словами, Сполучені Штати очікують від сторін прямої і відвертої дискусії. Він додав, що «всі питання обговорюються».

Відповідаючи на запитання про ставлення Росії до діалогу під проводом США, інший чиновник Держдепу сказав: «Ми будемо розчаровані, якщо вони сприймуть це негативно».

Найважливішим, за його словами, є те, що сторони спілкуються одна з одною незалежно від того, де це відбувається. Він додав, що метою переговорів є «тривалий, збалансований і гідний мир між сторонами».

Напередодні переговорів Блінкен провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим і висловив глибоку стурбованість США через контрольно-пропускний пункт, заявивши, що це підриває зусилля щодо встановлення довіри у вірменсько-азербайджанському мирному процесі.

Азербайджан заявив, що встановив КПП у відповідь на, як він каже, постачання вірменської зброї до Нагірного Карабаху. Єреван відкидає ці звинувачення.

Азербайджан зобов’язувався тримати дорогу відкритою в рамках угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва Росії в 2020 році, яка завершила шеститижневу війну.

Блінкен пообіцяв продовжувати підтримку мирних переговорів і наголосив на важливості якнайшвидшого відкриття Лачинського коридору для комерційних і приватних транспортних засобів, заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер.

Як повідомив уряд Баку, Алієв сказав Блінкену, що пункт пропуску «був створений в рамках суверенних прав Азербайджану і відповідно до всіх міжнародних норм». За словами Алієва, його мета не обмежити рух, а забезпечити контроль. Він додав, що через КПП вже проїжджають люди.

Вірменія назвала блокпост грубим порушенням угоди про припинення вогню 2020 року. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у розмові з Блінкеном напередодні вашингтонських переговорів наголосив, що кроки Азербайджану в Лачинському коридорі спрямовані на реалізацію його політики етнічної чистки в Нагірному Карабасі й повне знелюднення анклаву.

Пашинян наголосив на важливості адекватної реакції міжнародної спільноти на дії Азербайджану й активних кроків для виконання рішення Міжнародного суду.

Міжнародний суд у Гаазі постановив у лютому, що Азербайджан повинен «вжити всіх наявних у нього заходів для забезпечення безперешкодного руху людей, транспортних засобів і вантажів уздовж Лачинського коридору в обох напрямках».

Міжнародне співтовариство визнає Нагірний Карабах суверенною територією Азербайджану, проте з початку 1990-х Баку не контролював більшу частину регіону.

За підсумками короткострокової війни восени 2020 року Азербайджан та Вірменія за посередництва Росії підписали угоду про припинення бойових дій. За договором, що спричинив протести опозиції в Єревані, Баку повернув контроль над значною частиною Нагірного Карабаху.

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