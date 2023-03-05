Азербайджан звинуватив Вірменію у спробі перекинути боєприпаси в Нагірний Карабах, Тегеран заперечує

Фактична влада Нагірного Карабаху заперечила інформацію Міністерства оборони Азербайджану про спробу перекидання військового спорядження з Вірменії в Нагірний Карабах на поліцейських автомобілях, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

«Співробітники поліції їхали в легковому автомобілі з арцахської (карабахської – ред.) сторони до нашого поліцейського пункту, в машині взагалі не було зброї чи боєприпасів», – заявив державний міністр Гурген Нерсісян.

Він також заяву Міноборони Азербайджану «відвертою брехнею та спробою ввести в оману, обдурити міжнародну спільноту».

«Щодо обставин інциденту компетентні органи республіки Арцах мають незаперечні докази, відео та фото, які будуть представлені міжнародній аудиторії через наше Міністерство закордонних справ у найкоротші терміни», – додав він.

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Нерсісян також наголосив, що останніми днями збройні сили Азербайджану вели активну діяльність на різних напрямках лінії зіткнення, цілили в камери, встановлені для забезпечення безпеки вірменських населених пунктів, завдаючи їм збитків або знищуючи їх.

Раніше фактична влада в Степанакерті (Ханкенді в азербайджанському переліку міст) повідомляла, що 5 березня близько 10 години ранку азербайджанська диверсійна група проникла на територію Нагірного Карабаху і здійснила збройний напад на черговий автомобіль паспортно-візового відділу місцевої поліції, внаслідок чого троє співробітників поліції було вбито, а один отримав тяжке поранення й перебуває під наглядом лікарів.

Міністерство оборони Азербайджану, зі свого боку, заявило раніше, що вірменська сторона перевозила боєприпаси, тоді як азербайджанські військові намагалися перевірити автомобілі, внаслідок чого почалася стрілянина. Баку стверджує, що вогонь відкрили «з протилежного боку», а вбиті й поранені є з обох сторін.

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Міжнародне співтовариство визнає Нагірний Карабах суверенною територією Азербайджану, проте з початку 1990-х Баку не контролював більшу частину регіону.

За підсумками короткострокової війни восени 2020 року Азербайджан та Вірменія за посередництва Росії підписали угоду про припинення бойових дій. За договором, що спричинив протести опозиції в Єревані, Баку повернув контроль над значною частиною Нагірного Карабаху. У регіоні розміщені російські миротворчі сили.