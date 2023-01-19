Вірменія: 15 солдатів загинули під час пожежі у казармах

П’ятнадцять військовослужбовців загинули, ще троє зазнали тяжких поранень внаслідок масштабної пожежі, що сталася у військовій казармі у Вірменії, повідомило 19 січня Міністерство оборони країни.

Речник відомства Арам Торосян повідомив, що пожежа виникла в казармі інженерно-саперної роти у військовій частині в Азаті, селі у Гегаркунікській області на сході Вірменії (приблизно за 110 кілометрів на схід від столиці Єревана).

Торосян написав у фейсбуці, що причина пожежі поки невідома.