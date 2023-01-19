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Новини | Міжнародні

Вірменія: 15 солдатів загинули під час пожежі у казармах

Будівля Міністерства оборони в Єревані (ілюстративне фото)

П’ятнадцять військовослужбовців загинули, ще троє зазнали тяжких поранень внаслідок масштабної пожежі, що сталася у військовій казармі у Вірменії, повідомило 19 січня Міністерство оборони країни.

Речник відомства Арам Торосян повідомив, що пожежа виникла в казармі інженерно-саперної роти у військовій частині в Азаті, селі у Гегаркунікській області на сході Вірменії (приблизно за 110 кілометрів на схід від столиці Єревана).

Торосян написав у фейсбуці, що причина пожежі поки невідома.

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