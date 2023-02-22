Міжнародний суд у Гаазі вимагає від Баку розблокувати Лачинський коридор

Міжнародний суд ООН у Гаазі 22 лютого ухвалив рішення, яке зобовʼязує Азербайджан забезпечити безперебійний рух Лачинським коридором. Він перекритий із середини грудня, що призвело до значного погіршення гуманітарної ситуації на контрольованій самопроголошеною вірменською адміністрацією території Нагірного Карабаху.

Засідання суду в Гаазі було присвячене позову Вірменії щодо застосування забезпечувального заходу проти Азербайджану та аналогічному позову Азербайджану проти Вірменії. Позов Азербайджану суд вирішив не розглядати. Позов Вірменії – задовольнити в тій частині, що стосується розблокування Лачинського коридору. Однак суд відхилив прохання Вірменії про відновлення подачі природного газу до регіону: на думку суддів, вірменська сторона не надала достатніх даних про те, що Азербайджан перешкоджає подачі газу.

Лачинський коридор – єдина дорога, що сполучає Нагірний Карабах із Вірменією. За умовами угоди, підписаної після закінчення війни між Вірменією та Азербайджаном у 2020 році, Лачинський район повернувся під контроль Баку, а коридор перейшов під нагляд російських миротворців.

У середині грудня 2022 року дорогу заблокували азербайджанські активісти. За даними азербайджанської сторони, це екологи, які виступають проти незаконного, на їхню думку, видобутку вірменською владою природних ресурсів на території Нагірного Карабаху.

Єреван стверджує, що після перекриття дороги до Нагірного Карабаху припинилося постачання продуктів та життєво важливих товарів, регіон близький до гуманітарної кризи. Голова уряду Вірменії Нікол Пашинян виступив із заявою, в якій звинуватив російських миротворців у бездіяльності.

МЗС Азербайджану раніше заявляло, що Єреван навмисно вводить в оману міжнародних партнерів для продовження незаконної діяльності на території Азербайджану.

Нагірний Карабах за міжнародним правом є частиною території Азербайджану. Населення регіону переважно становлять етнічні вірмени. З початку 1990-х Баку не контролював більшу частину регіону. Представники вірменської громади проголосили незалежну республіку, яку не визнала жодна із країн світу.

За підсумками короткострокової війни восени 2020 року Азербайджан та Вірменія за посередництва Росії підписали угоду про припинення бойових дій. За договором, що викликав протести опозиції в Єревані, Баку повернув під контроль значну частину територій Карабаху та прилеглих районів Азербайджану, зайнятих вірменськими військами на початку 1990-х років. У регіоні розміщено російські миротворчі сили.