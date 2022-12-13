Фактична влада Карабаху закликає Росію розблокувати дорогу до Вірменії

Фактична влада Нагірного Карабаху (контролюється етнічними вірменами, за міжнародним правом є територією Азербайджану) 13 грудня звернулася до командування російських миротворців у звʼязку з блокуванням Лачинського коридору, який зʼєднує регіон з Вірменією.

У офісі вірменського очільника території Араїка Арутюняна заявили, що безперебійна робота коридору гарантується тристоронньою заявою від 9 листопада 2020 року. Закриття коридору може призвести до гуманітарної катастрофи, йдеться у зверненні.

Автомагістраль Степанакерт (Ханкенді в азербайджанському переліку міст) – Горіс перекрита впродовж доби. В Азербайджані заявляють, що дорогу заблоковано екологами, активістами та представниками неурядових організацій, які протестують проти видобутку природних ресурсів на неконтрольованих Баку територіях країни. У Вірменії вважають, що протест контролюється азербайджанською владою.

13 грудня у Вірменії відбулося позачергове засідання Ради безпеки, на якому, зокрема, обговорювалося закриття Лачинського коридору, передає вірменська служба Радіо Свобода.

Міжнародне співтовариство визнає Нагірний Карабах суверенною територією Азербайджану, проте з початку 1990-х Баку не контролював більшу частину регіону.

За підсумками короткострокової війни восени 2020 року Азербайджан та Вірменія за посередництва Росії підписали угоду про припинення бойових дій. За договором, що спричинив протести опозиції в Єревані, Баку повернув контроль над значною частиною Нагірного Карабаху. У регіоні розміщені російські миротворчі сили.