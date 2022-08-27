Листівки у Вірменії: хто закликає до анексії частин України, Молдови, Грузії, Азербайджану та Казахстану?

У Єревані кілька дні тому з'явилися листівки з літерою «Z» – одним із російських символів збройної агресії Росії проти України. Вони містять гасла на підтримку анексії низки територій пострадянського простору. Про це спершу повідомили користувачі соцмереж. За твердженням щонайменше одного очевидця, частину листівок досі не зняли.



Листівки вірменською мовою містять слогани: «Крим – це Росія. Донецьк – це Росія. Луганськ – це Росія. Маріуполь – це Росія. Запоріжжя – це Росія. Херсон – це Росія. Тирасполь – це Росія. Цхінвалі – це Росія. Північний Казахстан – буде Росією. Арцах (Нагірний Карабах – ред.) – хай буде Росією».



Листівки з'явилися на тлі повідомлень про намір Росії провести так звані «референдуми» на нині окупованих російською армією територіях України, зокрема на частині Херсонської на Запорізької областей.



Користувачі соцмереж звернули увагу на хорошу поліграфічну якість листівок та дизайн, виконаний у стилі партії «Єдина Росія».



Крім того, на листівках розміщено логотип вірменського парламентського блоку «Айастан» експрезидента та колишнього прем'єр-міністра Вірменії Роберта Кочаряна.

Це було дуже добре організованою провокацією

Його вважають політиком, близьким до Кремля. Критики Кочаряна кажуть, що акція з листівками в Єревані – це спроба проросійських сил підтримати Кочаряна та продемонструвати згоду щодо анексії окупованих Росією українських територій.

Блок «Айастан» заявив, що не має жодного стосунку до поширення цих листівок. Депутат парламентської фракції «Айастан» Гегам Манукян назвав це новою пропагандистською провокацією.

«Організованість, друк, якість друку, використання символіки блоку «Айастан» – усе це було дуже добре організованою провокацією, провокацією проти блоку «Айастан», парламентської фракції «Айастан» та опозиції», – сказав Манукян.

Манукян не захотів говорити про зміст листівок, заявивши, що таким чином провокатори досягнуть своєї мети і втягнуть депутатів блоку у хибний порядок денний.

«Була написана дурість, я вважаю, що є спроби провокації у ці дні у внутрішньополітичному житті Вірменії загалом і у зв'язку з позицією щодо Російської Федерації, російських миротворців у цих геополітичних подіях з метою залучити до хибного порядку денного, а також зробити опозицію мішенню» – наголосив Гегам Манукян.

З початку російсько-української війни офіційний Єреван не висловлював чіткої позиції чи підтримки однієї зі сторін, неодноразово наголошуючи на тому, що виступає за вирішення проблем мирним дипломатичним шляхом. Опозиція також уникала давати конкретні оцінки війни, розв'язаної Росією проти України.

Ніхто з правоохоронців не зацікавився, думаю, було б логічно, щоб вони вже зацікавилися

Хто стоїть за розповсюдженням листівок? Опозиціонери, загалом, не вважають за правильне публічно висловлюватися про свої підозри. На даному етапі вони самотужки зібрали знайдені листівки і чекають на реакцію правоохоронних органів.

«Ніхто з правоохоронців не зацікавився, думаю, було б логічно, щоб вони вже зацікавилися, бо йдеться про найбільшу опозиційну парламентську фракцію, йдеться про організацію такої провокації в такій серйозній і напруженій атмосфері… Служба національної безпеки мала б бути занепокоєна такою небезпечною провокацією», – заявив опозиційний депутат Гегам Манукян.

У пресслужбі поліції на запит Вірменської служби Радіо Свобода («Радіо Азатутюн») повідомили, що у зв'язку з цим випадком офіційних звернень не надходило, отже, якогось провадження щодо цього наразі немає.

Депутати правлячої фракції не захотіли коментувати появу листівок, що були розповсюджені на вулицях Єревана, а також слоган «Арцах (Нагірний Карабах – ред.) – хай буде Росією», що міститься в них.

Тим часом проросійські активісти та блогери звинуватили у поширенні листівок українські спецслужби.



Очевидці також звертають увагу, що листівки розклеєні у центрі вірменської столиці.

Після нещодавнього вибуху в торговому комплексі «Сурмалу» в Єревані посилено заходи безпеки, місто патрулюють посилені наряди поліції, але про можливе затримання розповсюджувачів таких листівок повідомлень не було.