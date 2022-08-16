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Вибух у Єревані: кількість загиблих зросла до 16

За даними МНС, серед жертв вибуху й пожежі в «Сурмалу» є дитина та вагітна жінка

Загальна кількість загиблих внаслідок вибуху в торговельному центрі «Сурмалу» в Єревані зросла до 16 – про це повідомило Міністерство надзвичайних ситуацій Вірменії вранці 16 серпня, передає вірменська служба Радіо Свобода.

Особи шести загиблих наразі встановлюють. Ще дев’ятеро людей вважаються зниклими безвісти.

За даними МНС, серед жертв вибуху й пожежі в «Сурмалу» є дитина та вагітна жінка. Крім того, 61 людина отримала поранення, семеро лишаються в лікарнях.

Рятувальні та пошукові роботи тривають.

Вдень 14 серпня у торговому центрі стався вибух і почалася пожежа.

Представник Міністерства з надзвичайних ситуацій у розмові з вірменською службою Радіо Свобода уточнив, що спалахнув триповерховий будинок складу, який частково обвалився.

Джерела агентства «Новини-Вірменія» кажуть, що пожежа сталася на складі феєрверків.

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