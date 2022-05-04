В Єревані багатотисячний натовп оточив будівлі парламенту й МЗС Вірменії

У Єревані близько десяти тисяч людей, які вимагають відставки прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, пройшли ходою містом й оточили будівлю Національних зборів країни. Очевидці повідомили Радіо Свобода про кілька сутичок із поліцією, яка оточила парламент.

Після цього частина протестувальників вирушила до будівлі МЗС, також оточивши її. Один з учасників акції зумів проникнути всередину приміщення і вивісити прапор Нагірного Карабаху. Згодом прапор зняли поліцейські, затримавши кілька людей.

Мітингувальники при цьому не розходяться. Один із лідерів вірменської опозиції Ішхан Сагательян закликав людей залишитися на площі на ніч і «вибити двері» у будівлю МЗС, якщо їх закриють. «Нехай усі міністри, які не захищають права вірмен Нагірного Карабаху, йдуть до біса», – заявив він.

Масові протести проти Пашиняна розпочалися у Вірменії 25 квітня. Опозиція звинувачує прем’єр-міністра й очолюваний ним уряд у намірі підписати договір з Азербайджаном про визнання суверенітету цієї країни над усією територією Нагірного Карабаху.

Баку хоче, щоб мирна угода ґрунтувалася на п’яти елементах, включаючи взаємне визнання територіальної цілісності одне одного. Пашинян публічно заявив, що ці елементи в принципі є прийнятними для Єревана, підживлюючи заяви вірменської опозиції про те, що він готовий визнати суверенітет Азербайджану над Нагірним Карабахом.

Азербайджан відновив контроль над частинами сепаратистського регіону під час війни 2020 року, а також над сімома прилеглими районами, які перебували під контролем сил етнічних вірмен після закінчення сепаратистської війни у 1994 році. Близько 2000 російських військовослужбовців було перекинуто для «спостереження» за припиненням вогню.

Нагірний Карабах, який майже три десятиліття перебував під контролем етнічних вірмен, визнаний міжнародним співтовариством частиною Азербайджану.

Нікол Пашинян прийшов до влади у Вірменії у 2018 році на хвилі протестів проти попереднього уряду країни. 2021 року його переобрали на дострокових виборах.