Пашинян обговорив із Путіним ескалацію в Нагірному Карабаху

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян обговорив із президентом Росії Володимиром Путіним ескалацію в Нагірному Карабаху, де, за повідомленнями, у сутичках з азербайджанськими військами загинули троє солдатів – етнічних вірменів, і ще кілька зазнали поранень.

Солдати були вбиті 25 березня, повідомила фактична влада Нагірного Карабаху, звинувативши Баку в порушенні режиму припинення вогню, досягнутого за посередництва Росії. Військові в Нагірному Карабаху спочатку заявили про двох загиблих солдатів, а згодом цю кількість збільшили до трьох і 14 поранених.

У пресслужбі Пашиняна повідомили, що під час телефонної розмови з Путіним йшлося про «ситуацію, що склалася після вторгнення азербайджанських підрозділів у зону відповідальності миротворчого контингенту Російської Федерації в Нагірному Карабаху».

«Прем’єр-міністр Пашинян заявив про необхідність розслідувати дії російських миротворців у даній ситуації і підкреслив, що необхідно, щоб російські миротворці вимагали відведення азербайджанських збройних сил на вихідні позиції», – йдеться в заяві пресслужби Пашиняна.

«Лідери двох країн домовилися докласти зусиль для врегулювання кризової ситуації в Нагірному Карабаху», – додали там.

У Кремлі розмову наразі не коментували.

Військові Нагірного Карабаху заявили, що 25 березня ситуація на сході регіону залишалася «вкрай напруженою».

Міністерство закордонних справ Азербайджану звинуватило Вірменію в спробі «ввести в оману міжнародне співтовариство» дезінформацією щодо ситуації.

У його заяві від 25 березня вказано, що єдиним способом забезпечення миру і стабільності в регіоні є повне виконання підписаних спільних заяв, «включаючи повне виведення з регіону незаконних збройних формувань Вірменії і нормалізацію відносин на основі міжнародно-правових принципів».

Напруга між двома країнами зберігається впродовж десятиліть через Нагірний Карабах. Це етнічний вірменський регіон, який, за нормами міжнародного права, є частиною Азербайджану, але вийшов з-під контролю Баку на початку 1990-х років.

Восени 2020 року відбулася шеститижнева війна, яка забрала життя понад 6500 людей. Бойові дії завершилися припиненням вогню за посередництва Росії, згідно з яким вірмени передали Азербайджану території, які вони контролювали протягом десятиліть. Росія розмістила в анклаві 2000 своїх військових, яких називає «миротворцями».

Більша частина колишньої Нагірно-Карабахської автономної області залишається під контролем етнічних вірмен. Попри угоду, ситуація на кордоні залишається напруженою.