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Вірменія заявляє про перетин азербайджанськими військами лінії розмежування в Нагірному Карабаху

За даними Єревану, з міркувань безпеки з села Храморт Аскеранського району евакуювали жінок і дітей

Збройні сили Азербайджану 24 березня порушили лінію розмежування – про це заявив «Інформаційний штаб Нагірного Карабаху», передає вірменська служба Радіо Свобода.

За даними Єревану, з міркувань безпеки з села Храморт Аскеранського району евакуювали жінок і дітей.

Згодом «Інформаційний штаб» повідомив, що ситуація в селах Парух і Храморт перебуває під контролем дислокованого в Нагірному Карабаху російського миротворчого контингенту.

«Внаслідок переговорів і додаткових засобів із забезпечення безпеки просування азербайджанських збройних сил наразі зупинене, але противник все ще не повернувся на початкові позиції», – йдеться в заяві штабу.

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При цьому Міністерство оборони Азербайджану відкидає заяви вірменської сторони.

«Повідомлення вірменських джерел про нібито загострення ситуації на території Азербайджану, де тимчасово дислокований російський миротворчий контингент, не відповідають дійсності. На пунктах триває уточнення позицій і місць дислокації, жодних зіткнень чи інцидентів не було», – заявили у відомстві.

Село Храморт стало прикордонним після війни в 2022 році, коли Агдамський район перейшов під контроль Азербайджану.

Азербайджанці висловлюють підтримку Україні (відео)
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Азербайджанці висловлюють підтримку Україні (відео)

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