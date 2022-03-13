У Міноборони України підтвердили: Кремль перекидає російських військових із Карабаху

У Міністерстві оборони України підтвердили дані з розслідування «Схем» про передислокацію РФ «миротворчого контингенту» з території Нагірного Карабаху. Надалі цих бійців планують використовувати на боці Росії у війні проти України, повідомив Радіо Свобода радник міністра оборони на громадських засадах Маркіян Лубківський.

«У зв’язку з великими втратами на фронтах України і враховуючи внутрішній тиск, низький моральний дух, а також уникнення мобілізації, Російська Федерація мобілізує усі наявні додаткові ресурси, насамперед людські. Мова йде, зокрема, і про контингент у Нагірному Карабасі», – повідомив радник міністра оборони України на громадських засадах Маркіян Лубківський.

За його словами, переміщення військових буде здійснюватись поетапно і його швидкість «буде залежати від потреб російської армії у «живій силі» в Україні».

«Наразі цей процес вже почався» – додав радник.

Лубківський окремо зазначив: «Крім «живої сили», можливе також і перекидання озброєння та військової техніки. Є вірогідність, що будуть застосовувати і контингент з невизнаної Придністровської молдавської республіки».

10 березня «Схеми» помітили в аеропорту столиці Вірменії Єревані літак МНС Росії ІЛ-76-ТДП. За декілька годин до цього там же приземлився борт Військово-повітряних сил Росії АН-148-100е. Обидва літаки згодом повернулися в РФ, що могло свідчити про перекидання російських «миротворців», які були у Нагірному Карабасі. Раніше місцеві жителі помітили переміщення російських військових.

У Нагірному Карабасі, де ще у 2020 році йшла війна між Вірменією та самопроголошеною республікою Нагірного Карабаху (з одного боку), та Азербайджаном (з другого), наразі перебувають близько 2 тисяч російських військових, що виконують «миротворчу місію» та близько 500 одиниць військової техніки.

​Про те, що серед військових РФ, які вторглися в Україну, вже є російські «миротворці» з Карабаху, повідомляв і радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

У самому Нагорному Карабасі наразі офіційно заперечують, що миротворчий контингент РФ виводить частину своїх сил звідти із Україну. У Росії це наразі не коментували.