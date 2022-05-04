Поліція заарештувала понад 200 людей під час протестів у Вірменії

Поліція Вірменії 3 травня затримала в столиці десятки демонстрантів-опозиціонерів, які вимагають відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна через те, що вони вважають поступками Азербайджану в спірному районі Нагірний Карабах.

Поліція повідомила, що понад 200 протестувальників затримали через тимчасове перекриття кількох вулиць у центрі Єревана та інших містах.

Лідер опозиції Ішхан Сагателян заявив: «Пашинян – зрадник, і постійні вуличні протести, які наростають, змусять його піти у відставку... Чим більше людей затримано, тим більша кількість протестувальників. Єреван уже вийшов на вулиці», – сказав Сагателян.

Поліція відкрила щонайменше одне розслідування за заявами опозиції щодо застосування насильства до учасників мітингу 2 травня.

Протести почалися 1 травня, коли тисячі прихильників опозиції зібралися на центральній площі столиці Вірменії, закликавши Пашиняна піти у відставку після того, як минулого місяця він та президент Азербайджану Ільгам Алієв домовилися розпочати напрацювання двостороннього мирного договору щодо врегулювання конфлікту навколо Нагірного Карабаху.

Баку хоче, щоб мирна угода ґрунтувалася на п’яти елементах, включаючи взаємне визнання територіальної цілісності одне одного. Пашинян публічно заявив, що ці елементи в принципі є прийнятними для Єревана, підживлюючи заяви вірменської опозиції про те, що він готовий визнати суверенітет Азербайджану над Нагірним Карабахом.

Азербайджан відновив контроль над частинами сепаратистського регіону під час війни 2020 року, а також над сімома прилеглими районами, які перебували під контролем сил етнічних вірмен після закінчення сепаратистської війни у 1994 році. Близько 2000 російських військовослужбовців було перекинуто для «спостереження» за припиненням вогню.

Нагірний Карабах, який майже три десятиліття перебував під контролем етнічних вірмен, визнаний міжнародним співтовариством частиною Азербайджану.