Вірменія: на акціях протесту у Єревані мітингувальники перекрили кілька вулиць, є затримані

У столиці Вірменії Єревані зранку 2 травня відбуваються акції протесту – мітингувальники перекрили кілька вулиць. Є повідомлення про понад сотню затриманих.

Як передає Вірменська служба Радіо Свобода, демонстранти блокують рух у центрі Єревана, встановлюють сміттєві баки та лавки.

Опозиційний віцеспікер парламенту, Ішхан Сагателян повідомив Радіо Азатутюн, що ніч у Єревані пройшла мирно, сутичок не було.

Вуличні протести опозиції розпочалися два тижні тому після заяв прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, що міжнародна спільнота очікує від вірменської сторони зниження планки вимог щодо статусу Нагірного Карабаху. На думку опозиції, вірменський уряд має намір піти на поступки Азербайджану щодо Нагірного Карабаху.

Територіальна суперечка між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху триває з кінця 1980-х років. Нагірний Карабах – це етнічний вірменський регіон, який, за нормами міжнародного права, є частиною Азербайджану, але вийшов з-під контролю Баку на початку 1990-х років.

Восени 2020 року відбулася шеститижнева війна, яка забрала життя понад 6500 людей. Бойові дії завершилися припиненням вогню за посередництва Росії, згідно з яким вірмени передали Азербайджану території, які вони контролювали протягом десятиліть. Росія розмістила в анклаві 2000 своїх військових, яких називає «миротворцями».

Більша частина колишньої Нагірно-Карабахської автономної області залишається під контролем етнічних вірмен. Попри угоду, ситуація на кордоні залишається напруженою.