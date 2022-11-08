Блінкен привітав «сміливі кроки» Вірменії та Азербайджану щодо мирних переговорів

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном і головою МЗС Азербайджану Джейхуном Байрамовим 7 листопада в Blair House – державному гостьовому будинку навпроти Білого дому.

Переговори відбулися всього за кілька тижнів після найгірших боїв між двома країнами з часів війни 2020 року за контроль над регіоном Нагірний Карабах.

«Те, що ми зараз бачимо – це реальні та сміливі кроки обох країн, щоб залишити минуле позаду та працювати над міцним миром», – сказав Блінкен у публічних коментарях на початку зустрічі.

Він додав, що переговори спиратимуться на попередні дискусії на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку та інші розмови між офіційними особами Вірменії, Азербайджану та Сполучених Штатів.

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«Сполучені Штати як друг Вірменії та Азербайджану готові зробити все можливе, щоб підтримати вас у цих зусиллях», – додав державний секретар.

Решта засідання проходила за закритими дверима

Перед початком переговорів Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в порушенні перемир’я на кордоні.

Міноборони Вірменії 7 листопада заявило, що азербайджанські сили відкрили вогонь по вірменських позиціях «на східному секторі вірмено-азербайджанського кордону».

Тим часом Давід Бабаян, фактичний міністр закордонних справ Нагірного Карабаху, заперечив повідомлення з Азербайджану на вихідних, про те, що російські миротворці здійснюють поставки зброї в регіон.

Бабаян назвав «інформаційним тероризмом» повідомлення про перекидання військової техніки в Нагірний Карабах через Лачинський коридор, який з’єднує регіон з Вірменією і контролюється російськими миротворцями.

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Він заявив, що Азербайджан може використати ці повідомлення як привід для чергової провокації проти етнічних вірмен регіону, щоб «підірвати угоду» щодо Лачинського коридору.

Російська миротворча місія в Нагірному Карабасі 5 листопада повідомила про доставку до Нагірного Карабаху 12 тонн нібито гуманітарного вантажу.

Підозри щодо вантажів викликало відео, опубліковане того ж дня в інтернеті, на якому нібито видно, як кілька вантажівок із написом «Армія Росії» виїжджають із вантажного літака в аеропорту Єревана та прямують до Нагірного Карабаху.

Вірменія та Азербайджан багато років перебувають у конфлікті через сепаратистський регіон Нагірний Карабах. Підтримувані Вірменією сепаратисти захопили в Азербайджану регіон, населений переважно вірменами, під час війни на початку 1990-х років, у якій загинуло близько 30 000 людей.