Вірменія заявила про трьох загиблих військових під час нових сутичок на кордоні з Азербайджаном

Сутички між вірменськими й азербайджанськими силами спалахнули 28 вересня, внаслідок чого загинули троє вірменських військовослужбовців, повідомив Єреван. Обидві сторони знову звинуватили одна одну в початку обстрілів на кордоні.

У пресслужбі Міноборони Вірменії заявили, що «на східному напрямку вірменсько-азербайджанського кордону азербайджанські сили відкривали вогонь із мінометів і великокаліберної зброї».

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян написав у твітері, що троє військовослужбовців були вбиті під час «нападу на незалежність, суверенітет і демократію Вірменії».

«Виведення азербайджанських військ і розміщення міжнародної місії спостерігачів на вірменських територіях, які постраждали від азербайджанської окупації, і в прикордонних районах є абсолютною необхідністю», – написав він.

Вірменська сторона вдалася до дій у відповідь після початку стрілянини, заявив речник Міноборони Арам Торосян.

Міністерство оборони Азербайджану звинуватило вірменську сторону, заявивши, що вона порушила режим припинення вогню. За даними Баку, один азербайджанський військовий був поранений.

«Вся відповідальність за інцидент лежить на військово-політичному керівництві Вірменії», – заявили в Міноборони Азербайджану.

У відомстві додали, що, незважаючи на домовленості про припинення вогню, збройні сили Вірменії відкрили вогонь по підрозділах азербайджанської армії близько 18:00 за місцевим часом у Кельбаджарському районі з різних видів вогнепальної зброї.

Бойові дії загрожують угоді про припинення вогню, яка поклала край найгіршим сутичкам між країнами з часів війни 2020 року за сепаратистський регіон Нагірний Карабах.

Після спалаху насильства, в результаті якого загинули понад 200 солдатів, 23 вересня обидві сторони погодилися на припинення вогню за посередництва Росії.

Відносини між Азербайджаном і Вірменією продовжують лишатися напруженими після війни між ними в 2020 році за Нагірний Карабах, що його, разом із довколишніми частинами території Азербайджану, сили місцевих вірмен утримували ще з початку 1990-х років.

Унаслідок шеститижневої війни, в якій загинули з обох сторін близько 6 тисяч людей і яка завершилася перемир’ям, влаштованим за посередництва Росії, більша частина раніше не підконтрольних Баку територій була визволена і повернулася під повну владу Азербайджану, місцевим вірменам наразі лишилася тільки частина первісної території Нагірного Карабаху.

Ця фактична поразка Вірменії призвела до глибокої політичної кризи в тій країні.

Оскільки Москва дедалі більше ізольована після її повномасштабного вторгнення в Україну, Сполучені Штати Америки і Європейський союз взяли на себе провідну роль у посередництві у вірменсько-азербайджанському процесі нормалізації.