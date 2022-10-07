Лідери Вірменії та Азербайджану домовилися про цивільну місію ЄС вздовж кордону

Європейська рада повідомляє, що лідери Вірменії та Азербайджану зустрілися в кулуарах саміту в Празі і погодилися направити цивільну місію ЄС вздовж їхнього спільного кордону, де внаслідок сутичок минулого місяця загинуло понад 200 людей.

У заяві Ради від 7 жовтня йдеться, що прем’єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян та президент Азербайджану Ільгам Алієв зустрілися у присутності президента Європейської Ради Шарля Мішеля та президента Франції Емманюеля Макрона.

Пашинян, як повідомляється, погодився «сприяти цивільній місії ЄС вздовж кордону з Азербайджаном». Азербайджан також «погодився співпрацювати з цією місією», йдеться в заяві.

Цивільна місія ЄС розпочнеться наприкінці цього місяця і триватиме орієнтовно два місяці, йдеться у заяві. Нступне засідання комісії з делімітації кордону відбудеться у Брюсселі ще цього місяця.

У заяві йдеться, що обидві сторони підтвердили визнання територіальної цілісності та суверенітету одна одної.

«Вірменія та Азербайджан підтвердили свою прихильність до Статуту Організації Об’єднаних Націй та Алма-Атинської декларації 1991 року, за допомогою яких обидві сторони визнають територіальну цілісність і суверенітет одна одної», – йдеться у заяві.

Раніше президент Азербайджану Ільгам Алієв заявив, що мирний договір із Вірменією може бути підписаний до кінця 2022 року.

Територіальна суперечка між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху триває з кінця 80-х років: це міжнародно визнана територія Азербайджану, причому до війни у 2020 році там жили етнічні вірмени. Тоді, за підсумками мирної угоди, Азербайджан повернув під свій контроль значну частину територій, а вздовж лінії дотику розмістили миротворчу місію Росії.

Крихке перемир’я зараз зберігається, але ситуація залишається напруженою. В Азербайджані кажуть, що Вірменія зволікає з мирним процесом. Єреван вважає, що це Баку намагається нав’язати свої вимоги силою.