Азербайджан та Вірменія можуть підписати мирний договір до кінця року – Алієв

Президент Азербайджану Ільгам Алієв заявив, що мирний договір із Вірменією може бути підписаний до кінця 2022 року.

«Якщо вірменська сторона матиме волю, то мирний договір може бути підписаний до кінця поточного року. Час іде. Хоча перша зустріч глав МЗС не принесла успіху, вважаю, що це позитивний крок. Думаю, якщо найближчим часом буде прийнято рішення, якщо дві сторони розпочнуть роботу над текстом мирного договору в рамках робочих груп, то до кінця року ми можемо вийти на домовленості», – сказав Алієв.

Він стверджує, що ні Вірменія, ні ЄС не мають питань щодо п’яти базових принципів мирного договору, запропонованих Азербайджаном.

«Це природно, тому що ми нічого нового не винаходимо. Це принципи, на які ґрунтуються країни, які бажають нормалізувати відносини», – додав президент Азербайджану.

У вересневому загостренні конфлікту між Вірменією та Азербайджаном загинуло понад 200 людей: у Єревані визнали загибель 135 своїх військових, у Баку розповіли про смерті 77 азербайджанських військовослужбовців. Це найсерйозніша ескалація за останні два роки.

Територіальна суперечка між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху триває з кінця 80-х років: це міжнародно визнана територія Азербайджану, причому до війни у 2020 році там жили етнічні вірмени. Тоді, за підсумками мирної угоди, Азербайджан повернув під свій контроль значну частину територій, а вздовж лінії дотику розмістили миротворчу місію Росії.

Крихке перемир’я зараз зберігається, але ситуація залишається напруженою. В Азербайджані кажуть, що Вірменія зволікає з мирним процесом. Єреван вважає, що це Баку намагається нав’язати свої вимоги силою.