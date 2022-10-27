Місія спостерігачів ЄС вирушила на кордон Вірменії та Азербайджану

Спостерігачі Європейського союзу вирушили на кордон Вірменії та Азербайджану для патрулювання, повідомила служба під керівництвом Верховного представника ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозепа Борреля.

Повідомляється, що місія ЄС стежитиме за ситуацією на вірменському боці кордону з метою зміцнення довіри та підтримки прикордонних комісій.

Рішення про розгортання місії цивільних спостерігачів було ухвалене на початку жовтня у Празі за підсумками зустрічі лідерів Вірменії, Азербайджану, Франції та Європейської Ради. 40 неозброєних європейських спостерігачів пробудуть у Вірменії щонайбільше два місяці.