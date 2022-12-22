Прем’єр Вірменії: Росія фактично не виконує своїх зобов’язань

Голова уряду Вірменії Нікол Пашинян розкритикував російських військовослужбовців, розміщених у Нагірному Карабаху (контролюється етнічними вірменами, за міжнародним правом є територією Азербайджану). Він звинуватив їх у бездіяльності після фактичної блокади азербайджанськими активістами єдиної дороги, яка з’єднує Вірменію із Нагірним Карабахом.

Так званий Лачинський коридор залишається заблокованим від минулого тижня. Акцію протесту на дорозі проводить група азербайджанських активістів, які протестують проти незаконного, на їхню думку, видобутку фактичною владою регіону природних ресурсів. Російські військові стежать за ситуацією, проте не вживають ніяких силових заходів.

Як заявив Пашинян на засіданні уряду Вірменії 22 грудня, ситуація, що склалася, призвела до гуманітарної кризи в Нагірному Карабаху.

Назвавши дії Азербайджану в Лачинському коридорі незаконними, прем’єр-міністр Вірменії розкритикував і Росію, наголосивши, що Москва фактично не виконує своїх зобов’язань, – повідомляє Радіо Азатутюн (Вірменська служба Радіо Свобода).

За його словами, тристороння заява від 9 листопада 2020 року передбачає, що Лачинський коридор має бути під контролем російських військ.

«Цей пункт сьогодні фактично не працює. Де-факто виходить, що російський миротворчий контингент не виконує взяте на себе в рамках тристоронньої заяви зобов’язання тримати Лачинський коридор під контролем», – заявив Пашинян.

Російської реакції на цю заяву поки що немає. Влада Азербайджану заявляє, що блокади коридору немає, і активісти готові пропускати машини з гуманітарними вантажами.

Раніше на саміті ОДКБ у Єревані Пашинян відмовився підписувати спільну заяву, заявивши, що країни-союзники Вірменії, у тому числі Росія, мають надавати більшу підтримку Єревану в його протистоянні з Азербайджаном.

Міжнародне співтовариство визнає Нагірний Карабах суверенною територією Азербайджану, проте з початку 1990-х Баку не контролював більшу частину регіону.

За підсумками короткострокової війни восени 2020 року Азербайджан та Вірменія за посередництва Росії підписали угоду про припинення бойових дій. За договором, що спричинив протести опозиції в Єревані, Баку повернув контроль над значною частиною Нагірного Карабаху. У регіоні розміщені російські миротворчі сили.