Вірменія закликає до більшої міжнародної присутності для зниження напруги в Нагірному Карабасі

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав до збільшення міжнародної присутності для пом’якшення зростання напруженості з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. Про це він заявив на засіданні уряду 27 квітня.

Пашинян звинуватив Азербайджан у провокації через встановлення блокпоста в районі Шуші, фактично відрізавши чотири громади. Єреван уже звинувачував Баку в розпалюванні напруженості через блокування Лачинського коридору – єдиної дороги, що з’єднує регіон, населений переважно вірменами, з Вірменією.

Заступник міністра закордонних справ Азербайджану Ельнур Мамедов заявив, що контрольно-пропускний пункт був створений у відповідь на «занепокоєння щодо безпеки через те, що Вірменія постійно використовує дорогу для перевезення зброї та іншої незаконної діяльності».

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У Баку стверджують, що блокада, яка почалася 12 грудня, є справою рук азербайджанських «екоактивістів» – за поширеною думкою, вони діють за вказівкою уряду. Азербайджанські офіційні особи кажуть, що дорога відкрита для гуманітарних цілей, Єреван категорично заперечує це твердження.

Пашинян звинуватив Баку не лише в посиленні напруженості в регіоні, а й у поглибленні гуманітарної кризи в Нагірному Карабасі.

«Це має бути предметом уваги всіх нас, міжнародної спільноти… Крім Російської Федерації, ніхто не повинен контролювати Лачинський коридор», – сказав він, як передає вірменська служба Радіо Свобода.

Вірменія вже звернулася до Міжнародного суду через пункт пропуску.

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Росія 26 квітня заявила, що призначила генерал-полковника Олександра Ленцова, заступника головнокомандувача Сухопутних сил Росії, головою миротворчих сил у Вірменії замість генерал-майора Андрія Волкова, молодшого офіцера. Москва не коментувала це рішення, але воно було прийнято після телефонної розмови Пашиняна та президента Росії Володимира Путіна.

Вірменські чиновники критикували Москву за те, що вона нібито дозволила продовжити блокаду Нагірного Карабаху. Російські миротворці наразі не зробили жодних зусиль, щоб силою відкрити дорогу до Нагірного Карабаху.