Стрілянина на кордоні між Вірменією та Азербайджаном: сторони заявляють про загиблих

На кордоні Вірменії та Азербайджану 11 квітня сталася стрілянина. Обидві сторони повідомили про загиблих та поранених внаслідок інциденту.

У Міністерстві оборони Вірменії стверджують, що стрілянина сталася в районі села Тех Сюнікської області.

«11 квітня близько 16:00 підрозділи ЗС Азербайджану відкрили вогонь по військовослужбовцям ЗС Вірменії, які здійснювали інженерні роботи в районі громади Тех. Вірменська сторона вдалася до дій у відповідь», – повідомили у відомстві.

За даними Єревану, з вірменського боку є загиблі та поранені.

Міноборони Азербайджану, своєю чергою, стверджує, що Збройні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії у Лачинському районі Азербайджану.

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«Інтенсивний обстріл вівся зі стрілецької зброї з боку села Тех. Підрозділами Азербайджанської Армії було вжито адекватних заходів у відповідь», – йдеться в пресрелізі відомства.

Міноборони заявило про трьох загиблих азербайджанських військових.

У березні Міністерство оборони Азербайджану звинуватило вірменську сторону в перевезенні боєприпасів до Нагірного Карабаху. Вірменія заперечила звинувачення.

Міжнародне співтовариство визнає Нагірний Карабах суверенною територією Азербайджану, проте з початку 1990-х Баку не контролював більшу частину регіону.

За підсумками короткострокової війни восени 2020 року Азербайджан та Вірменія за посередництва Росії підписали угоду про припинення бойових дій. За договором, що спричинив протести опозиції в Єревані, Баку повернув контроль над значною частиною Нагірного Карабаху. У регіоні розміщені російські миротворчі сили.