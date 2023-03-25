Москва протестує: військові Азербайджану зайняли висоту в Карабаху

Міністерство оборони Росії 25 березня повідомило азербайджанським військам про порушення ними домовленостей про припинення вогню в Нагірному Карабаху, досягнутих у 2020 році між Єреваном і Баку за посередництва Москви.

Як стверджується в повідомленні відомства, підрозділ збройних сил Азербайджану «перетнув лінію зіткнення сторін у Шушинському районі, зайняв висоту... і розпочав інженерне обладнання поста». У заяві йдеться, що російська сторона вимагає від азербайджанських військових повернутися на колишні позиції.

МЗС Азербайджану 25 березня заявило, що підрозділи азербайджанської армії «з метою запобігання використанню ґрунтових доріг на півночі Лачинської дороги для незаконної діяльності, а також для запобігання подальшому загостренню ситуації шляхом перекидання з боку Вірменії на територію Азербайджану зброї та боєприпасів» «здійснили належні заходи контролю».

У Баку стверджують, що вірменські сили впродовж останніх днів активізували постачання зброї на контрольовану етнічними вірменами частину території Карабаху в обхід так званого Лачинського коридору. Мета суботньої операції, як стверджується – припинення цих дій.

Вірменська влада Нагірного Карабаху заявила, що гірська дорога не використовувалася для перевезення зброї, а лише «для організації цивільного та невідкладного сполучення між Степанакертом (азербайджанська назва Ханкенді) та чотирма громадами Шушинського району».

Близько трьох десятиліть Азербайджан не контролював приблизно 20% своєї міжнародно визнаної території. Ішлося не лише про колишню автономію, яка за радянських часів називалася Нагірно-Карабаською автономною областю, але й про прилеглі до неї райони Азербайджану. Впродовж останніх років Азербайджан відвоював значну частину території, включно із частиною власне Карабаху, зокрема, містом Шуша.