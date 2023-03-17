Росія втратить військовий вплив у пострадянських державах через війну проти України – ISW

Росія, швидше за все, втратить військовий вплив в інших пострадянських державах, оскільки Москва перемістила елементи постійно дислокованих російських сил із баз у Киргизстані, окупованих частинах Грузії (Абхазії і Південній Осетії) і Таджикистані для війни проти України, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).
Окремо аналітики зауважили, що передислокація Росією елементів своїх «миротворчих сил» з Нагірного Карабаху в Україну підриває вплив Росії на Вірменію.
«Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 16 березня звинуватив Азербайджан у підготовці нового широкомасштабного нападу і геноциду проти етнічних вірмен у Нагірному Карабасі у невизначений час. Пашинян заявив, що Вірменія повинна звернутися до Ради безпеки ООН, якщо Російська Федерація не зможе підтримувати перемир’я в Нагірному Карабасі від 9 листопада 2020 року, посередником з укладення якого з Азербайджаном була Москва», – йдеться у повідомленні.
В ISW також згадали, що раніше Пашинян звинуватив російські «миротворчі сили» в Нагірному Карабасі в «невиконанні своїх зобов’язань» за цим перемир’ям у грудні 2022 року після того, як російські війська не змогли забезпечити прохід по єдиній дорозі через Лачинський коридор між Вірменією і Нагірним Карабахом.
«Російські «миротворчі сили» в Нагірному Карабасі, швидше за все, недостатні. Російські військові передислокували підрозділи 15-ої окремої гвардійської мотострілецької бригади – єдиної спеціальної миротворчої бригади Росії – з Нагірного Карабаху в Україну в березні 2022 року. У Генштабі України повідомили, що українські війська серйозно зменшили 15-ту окрему гвардійську мотострілецьку бригаду, вбивши близько 800 і поранивши близько 400 бійців із 1800 військовослужбовців бригади, які перебували в Україні станом на червень 2022 року», – йдеться в повідомленні.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року найзапекліші бої російсько-української війни ідуть на Донбасі.
Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8 101 випадок загибелі і 13 479 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 26 лютого 2023-го.
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