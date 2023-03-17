Росія втратить військовий вплив у пострадянських державах через війну проти України – ISW

Росія, швидше за все, втратить військовий вплив в інших пострадянських державах, оскільки Москва перемістила елементи постійно дислокованих російських сил із баз у Киргизстані, окупованих частинах Грузії (Абхазії і Південній Осетії) і Таджикистані для війни проти України, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Окремо аналітики зауважили, що передислокація Росією елементів своїх «миротворчих сил» з Нагірного Карабаху в Україну підриває вплив Росії на Вірменію.

«Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 16 березня звинуватив Азербайджан у підготовці нового широкомасштабного нападу і геноциду проти етнічних вірмен у Нагірному Карабасі у невизначений час. Пашинян заявив, що Вірменія повинна звернутися до Ради безпеки ООН, якщо Російська Федерація не зможе підтримувати перемир’я в Нагірному Карабасі від 9 листопада 2020 року, посередником з укладення якого з Азербайджаном була Москва», – йдеться у повідомленні.

В ISW також згадали, що раніше Пашинян звинуватив російські «миротворчі сили» в Нагірному Карабасі в «невиконанні своїх зобов’язань» за цим перемир’ям у грудні 2022 року після того, як російські війська не змогли забезпечити прохід по єдиній дорозі через Лачинський коридор між Вірменією і Нагірним Карабахом.

«Російські «миротворчі сили» в Нагірному Карабасі, швидше за все, недостатні. Російські військові передислокували підрозділи 15-ої окремої гвардійської мотострілецької бригади – єдиної спеціальної миротворчої бригади Росії – з Нагірного Карабаху в Україну в березні 2022 року. У Генштабі України повідомили, що українські війська серйозно зменшили 15-ту окрему гвардійську мотострілецьку бригаду, вбивши близько 800 і поранивши близько 400 бійців із 1800 військовослужбовців бригади, які перебували в Україні станом на червень 2022 року», – йдеться в повідомленні.