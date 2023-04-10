Поліція Вірменії відпустила росіянина, підозрюваного у дезертирстві

У Єревані поліція Вірменії відпустила 23-річного росіянина, якого на батьківщині оголосили у розшук за підозрою у дезертирстві, повідомляє Armenia Today із посиланням на Генпрокуратуру країни.

Представники відомства заявили, що питання про видачу росіянина владі Росії наразі не розглядається.

«Питання видачі громадянина РФ може бути розглянуто при отриманні клопотання про його видачу та за наявності достатніх підстав, які застосовуються при видачі, згідно з міжнародними договорами», – заявили у Генпрокуратурі Вірменії.

7 квітня поліція Вірменії повідомила про затримання громадянина Росії на ім’я Юрій Т., якого оголошено правоохоронними органами в Москві у розшук за підозрою в дезертирстві. Не відомо, чи йдеться про мобілізованого військовослужбовця чи про кадрового.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Вірменії приїхали десятки тисяч громадян Росії. У Вірменію, зокрема, можливий в’їзд за російським внутрішнім паспортом. При цьому Вірменія юридично є союзником Росії в рамках організації ОДКБ.