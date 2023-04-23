Нагірний Карабах: повідомляється про нову напруженість між Азербайджаном та Вірменією

Азербайджан і Вірменія 23 квітня обмінялися звинуваченнями щодо нібито військових поставок і появи контрольно-пропускних пунктів у Нагірному Карабасі навколо спільного кордону.



Контрольно-пропускні пункти призначені для обмеження руху на єдиній дорозі, що з’єднує Вірменію з населеними переважно вірменами частинами Нагірного Карабаху в Азербайджані.



«Заморожений конфлікт» двох сторін різко спалахнув у 2020 році в інтенсивні бої, які тривали шість тижнів до припинення вогню за посередництва Росії, в результаті чого Вірменія та етнічні вірмени втратили контроль над частинами регіону та сімома прилеглими районами.



Нещодавно спалахнула напруженість, оскільки Лачинський коридор був заблокований підтримуваними урядом азербайджанськими протестувальниками з 12 грудня. Через нерегулярність питання поставок продовольства в Нагірному Карабасі стало гострим, ціни на продовольство та інші товари значно зросли, а також були перебої з поставками газу та електроенергії.

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23 квітня Державна прикордонна служба Азербайджану звинуватила вірменську сторону в курсуванні «військових поставок з Вірменії до Нагірного Карабаху». Ця претензія неодноразово заперечувалася.



Вірменська сторона, зі свого боку, звинуватила Азербайджан у пошуку приводу для ізоляції карабахських вірмен. Лідери етнічних вірмен у Нагірному Карабасі також звинуватили Баку в порушенні умов укладеної за посередництва Москви угоди про припинення вогню 2020 року, згідно з якою дорога, що проходить через п’ятикілометрову зону, відому як Лачинський коридор, повинна перебувати під контролем Росії миротворців.

Останній інцидент стався через день після того, як Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що троє азербайджанських військовослужбовців отримали поранення, коли їхній автомобіль підірвався нібито на вірменській міні. В іншій заяві міністерство стверджує, що російські миротворці, які контролюють територію, знову допомогли вірменам транспортувати «військові вантажі» з Вірменії до Нагірного Карабаху через Лачинську дорогу. Вірменська сторона відкинула обидва звинувачення.

Виступаючи в парламенті на початку цього тижня, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія визнає територіальну цілісність Азербайджану і готова підписати відповідний мирний договір з Баку.