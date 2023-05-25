Президент Азербайджану заявив про реальні шанси на мирну угоду з Вірменією

Президент Азербайджану Ільгам Алієв під час зустрічі в Москві 25 травня заявив, що є серйозні підстави для нормалізації відносин з Вірменією.

«Є серйозний посил щодо нормалізації відносин між Азербайджаном і Вірменією на основі взаємного визнання територіальної цілісності і суверенітету», – сказав Алієв.

Влада Вірменії днями заявила, що готова визнати спірний регіон Нагірний Карабах частиною сусіднього Азербайджану за певних умов. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив 22 травня, що будь-яке визнання Єреваном Нагірного Карабаху частиною Азербайджану буде залежати від гарантій прав і безпеки етнічних вірмен, які проживають у цьому гірському регіоні.

Вірменія та Азербайджан ворогують протягом трьох десятиліть, воюючи за сепаратистський регіон Нагірний Карабах. В останні місяці обидві сторони висловлювали готовність підписати стійку мирну угоду.