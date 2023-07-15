Вірменія та Азербайджан домовилися в Брюсселі прискорити роботу прикордонних комісій – Мішель

В Брюсселі завершилася чергова зустріч прем’єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна та президента Азербайджану Ільхама Алієва за посередництва голови Європейської Ради Шарля Мішеля.

Перемовини тривали майже 3 години, сторони обговорили усі заплановані питання. Голова Євроради назвав зустріч відвертою, чесною та змістовною.

«Ми проходимо один з найбільш всеосяжних і енергійних етапів переговорів між Вірменією та Азербайджаном», – сказав Мішель після завершення зустрічі.

Він привітав відданість лідерів країн мирному процесу та закликав їх до «подальших сміливих кроків» для нормалізації відносин.

Зокрема, Мішель привітав засідання двох прикордонних комісій 12 липня.

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«Просунулася робота над статутами цих комісій та обговоренням підстав для обмеження… І, що дуже важливо, керівники домовилися активізувати та прискорити роботу комісій», – заявив він.

За його словами, сторони обговорили становище вірменського населення Карабаху і ситуацію навколо Лачинського коридору та способи його розблокування. Домовились також про чергову зустріч прикордонних комісій, обмін затриманими, гуманітарну допомогу населенню Карабаху.

Шарль Мішель запросив лідерів на ще одну зустріч у Брюсселі після літа, а також висловив сподівання про перемовини за участю також лідерів Франції та Німеччини в Гренаді на полях наступного саміту Європейського співтовариства.

Вірменія та Азербайджан ворогують протягом трьох десятиліть, воюючи за сепаратистський регіон Нагірний Карабах. В останні місяці обидві сторони висловлювали готовність підписати стійку мирну угоду.