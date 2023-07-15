ЄС підтримує прямий діалог між Баку й колишньою автомономією Нагірного Карабаху – Мішель

На тристоронній зустрічі прем’єр-міністр Вірменії, президент Азербайджану та голова Європейської ради у Брюсселі обговорювали становище народу невизнаного Нагірного Карабаху та ситуація у Лачинському коридорі – про це заявив голова Євроради Шарль Мішель, передає вірменська служба Радіо Свобода.

«Ми також обговорили конкретні кроки, які допоможуть нормалізувати ситуацію», – сказав Мішель.

Місцеве населення потребує гарантій насамперед щодо своїх прав та безпеки, підкреслив Мішель, продовживши:

«У цьому контексті я висловив підтримку Євросоюзом прямого діалогу між колишньою Нагірно-Карабахською автономною областю та Баку».

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За його словами, він закликав до відкриття Лачинської дороги, а також наголосив на готовності Азербайджану здійснювати гуманітарні поставки через місто Агдам.

«Я вважаю обидва варіанти важливими та закликаю обидві сторони здійснювати гуманітарні поставки, щоб задовольнити потреби місцевого населення», – зазначив посадовець ЄС.

Голова вірменського уряду Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільгам Алієв провели зустріч у Брюсселі 15 липня за посередництва Шарля Мішеля.

Вірменія та Азербайджан ворогують протягом трьох десятиліть, воюючи за сепаратистський регіон Нагірний Карабах. В останні місяці обидві сторони висловлювали готовність підписати стійку мирну угоду.