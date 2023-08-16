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Азербайджан і Вірменія звинувачують один одного в прикордонних обстрілах

Вірменський вказівний знак на Нагірний Карабах, фото ілюстративне

Влада Азербайджану повідомила 16 серпня про затримання члена вірменської диверсійної групи, яка намагалася проникнути через кордон. Єреван відкинув це твердження.

Як повідомляє «Голос Америки» з посиланням на AFP, інцидент стався через день після заяви прикордонного підрозділу ЄС у регіоні, що він потрапив під обстріл. Вірменська сторона звинуватила в цьому азербайджанську сторону.

«16 серпня близько 11:15 ранку розвідувально-диверсійна група вірменської армії спробувала проникнути на територію Азербайджану», – повідомило військове відомство Азербайджану і наголосило, що «провокація вірменських військових була зірвана».

За даними азербайджанської сторони, інцидент стався в районі селища Істісу в Кельбаджарському районі поблизу кордону з Вірменією.

Міноборони Вірменії заявило, що вірменський резервіст самовільно пішов із бойової позиції. «Вивчається можливий сценарій та обставини того, як резервіст міг опинитися на азербайджанській стороні», – заявило військове відомство Вірменії.

Впродовж останніх днів напруженість у відносинах між Баку та Єреваном різко зросла. Сторони звинувачують одна одну у прикордонних обстрілах.

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