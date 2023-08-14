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У Вірменії розслідують загибель українського дипломата на озері Севан

Панорама озера Севан у Вірменії, фото ілюстративне

У Вірменії розслідують загибель українського дипломата Олександра Сенченка, який потонув 13 серпня на високогірному озері Севан на сході країни. Про початок розслідування, як інформує вірменська служба Радіо Свобода, 14 серпня повідомило міністерство внутрішніх справ Вірменії, яке не навело інших подробиць смерті Сенченка.

Олександр Сенченко був тимчасовим повіреним у справах України у Вірменії, за відсутності посла він очолював дипломатичну місію.

14 серпня МЗС України підтвердило факт смерті Сенченка, назвавши його досвідченим і висококваліфікованим дипломатом, який працював у відомстві з 2003 року.

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