Росія висловила «жорсткий» протест Вірменії через низку «недружніх» дій

Росія 8 вересня викликала посла Вірменії для висловлення йому протесту з приводу «низки недружніх кроків», зроблених Єреваном, що стало ще однією ознакою напруженості між двома країнами.

У російському Міністерстві закордонних справ заявили, що послу висловили «жорсткий» протест через:

запуск Вірменією процесу ратифікації Римського статуту, який робить країну учасником Міжнародного кримінального суду в Гаазі (він видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Після ратифікації статуту вірменська влада має заарештувати Путіна, якщо він з’явиться в країні)

рішення провести військові навчання зі Сполученими Штатами

передачу гуманітарної допомоги Україні й візит до Києва дружини прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна Анни Акопян.

МЗС Росії також передало послу ноту протесту, в якій йдеться про неприйнятність образливих висловлювань спікера парламенту Вірменії Алена Симоняна на адресу речниці російського міністерства Марії Захарової. Той у межах публічної полеміки назвав її «якоюсь секретаркою», відповідати якій він вважає «не своїм рівнем».

Російське міністерство також передало занепокоєння затриманням у Вірменії оглядача російського видання «Sputnik Вірменія» Ашота Геворкяна та блогера Мікаела Бадаляна, відомого активною проросійською позицією. Слідчий комітет Вірменії 7 вересня повідомив, що їх було затримано в рамках справи про незаконний обіг вогнепальної зброї.

У документі йдеться про те, що Москва, незважаючи на претензії, продовжує вважати Вірменію союзником. Єреван на ноту і виклик наразі не відповів.

Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розкритикував російський миротворчий контингент у Нагірному Карабаху, заявивши, що той не виконує своє завдання, а також заявив, що залежність Вірменії у сфері безпеки тільки від однієї країни, а саме Росії, була «стратегічною помилкою». За словами політика, Росія сама йде з Південного Кавказу. Він наголосив, що ніякі західні сили, про які говорять у Росії, не підштовхують Єреван до розриву з Москвою.

Згодом стало відомо, що у Вірменії з 11 по 20 вересня відбудуться спільні вірменсько-американські навчання EAGLE PARTNER 2023. Міноборони країни уточнило, що навчання пройдуть у рамках підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях.

Вірменія входить у військовий блок ОДКБ, поряд з Росією та ще кількома країнами, які раніше входили до СРСР. Вона підтримує партнерські відносини з НАТО. Перші спільні навчання військових США та Вірменії пройшли ще 2013 року.