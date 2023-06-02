Вірменія не є союзницею Росії у війні проти України – Пашинян

Вірменія не є союзницею Росії у війні проти України, заявив в інтервʼю чеському телеканалу CNN Prima News премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

«Ви сказали, що ми є союзниками Росії. Звичайно, вголос про це ніколи не говорилося, але думаю це помітно. Ми не союзники Росії у війні з Україною. І наше сприйняття цієї війни, цього конфлікту – тривога, тому що це прямо впливає на всі наші відносини», – сказав прем'єр (цитата News.am).

За його словами, на Заході вважають, що Вірменія є союзницею Росії, при цьому в Москві бачать, що Єреван не підтримує війну.

«Виходить, що ми нічиї союзники в цій ситуації, а отже, ми вразливі. Здається, що є якийсь варіант уникнути всіх цих сутичок, але правда в тому, що чим складніша ситуація, тим меншим стає поле для маневрування. Ми ухиляємося не тому, що не маємо думки про ситуацію, а через те, про що я вже говорив – наших проблем набагато більше, вони не дозволяють нам бути більш залученими до розвʼязання інших питань», – заявив Пашинян.

Інтервʼю Пашиняна було записанe ще в травні під час візиту до Чехії, повідомив сам премʼєр у фейсбуці.

Попри цю заяву Пашиняна, на міжнародній арені, зокрема, під час голосувань в ООН, Вірменія дуже часто йде у фарватері позиції Росії.

У травні Пашинян говорив, що Вірменія поки що не ухвалила рішення про участь у спільних навчаннях Організації договору колективної безпеки (ОДКБ), оскільки у Єревана склалося враження, що організація «йде з Вірменії». Він припустив, що Вірменія може ухвалити рішення про припинення або заморожування членства в ОДКБ.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова на це заявила: «Якщо це фігура мови, щоб пролобіювати позицію про вихід Вірменії з ОДКБ, то мені здається, що все-таки треба розуміти всю небезпеку маніпулювання словами».

У відповідь Пашинян сказав, що його співрозмовники в Росії – президент та премʼєр-міністр, а речниця МЗС не може коментувати його висловлювання.