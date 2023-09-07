У Вірменії затримали проросійського блогера і журналіста Sputnik

У Вірменії затримали проросійського блогера Міка Бадаляна журналіста «Sputnik Вірменія» Ашота Геворкяна. Їх підозрюють у незаконному обігу зброї, повідомив речник Слідчого комітету країни Гор Абраамян.

Представник відомства уточнив, що Бадалян і Геворкян були затримані у Сюнікській області 6 і 7 вересня. Загалом у справі про незаконний обіг зброї затримали сімох людей.

Посольство Росії у Вірменії заявило, що планує прояснити обставини того, що сталося, і стежить за розвитком ситуації.

Державна російська медіагрупа «Россия Сегодня», до якої належить «Sputnik Вірменія», також повідомила про те, що стежить за затриманням Геворкяна і «розраховує на дотримання всіх процесуальних норм». «Можливі провокації, націлені на підрив дружби між братніми народами Росії та Вірменії, мають бути негайно зупинені», – йдеться у заяві холдингу.

Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розкритикував російський миротворчий контингент у Нагірному Карабаху, заявивши, що той не виконує своє завдання, а також заявив, що залежність Вірменії у сфері безпеки тільки від однієї країни, а саме Росії, була «стратегічною помилкою». За словами політика, Росія сама йде з Південного Кавказу. Він наголосив, що ніякі західні сили, про які говорять у Росії, не підштовхують Єреван до розриву з Москвою.

Згодом стало відомо, що у Вірменії з 11 по 20 вересня відбудуться спільні вірменсько-американські навчання EAGLE PARTNER 2023. Міноборони країни уточнило, що навчання пройдуть у рамках підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях.

Вірменія входить у військовий блок ОДКБ, поряд з Росією та ще кількома країнами, які раніше входили до СРСР. Вона підтримує партнерські відносини з НАТО. Перші спільні навчання військових США та Вірменії пройшли ще 2013 року.