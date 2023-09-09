В ISW пояснили, про що свідчить «жорсткий» протест Росії через «низку недружніх» дій Вірменії

Міністерство закордонних справ Росії прямо відреагувало на нещодавні ознаки того, що уряд Вірменії може ставити під сумнів свої десятирічні відносини з Росією у сфері безпеки, пише у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Пряма реакція МЗС Росії на ці події вказує на те, що російський гнів через ознаки невдоволення Вірменії російськими гарантіями безпеки не обмежується ультранаціоналістичним інформаційним простором РФ, а включає російський уряд», – кажуть аналітики.

Так вони прокоментували рішення МЗС Росії викликати 8 вересня посла Вірменії для висловлення йому протесту з приводу «низки недружніх кроків», зроблених Єреваном, що стало ще однією ознакою напруженості між двома країнами.

У російському Міністерстві закордонних справ заявили, що послу висловили «жорсткий» протест через:

запуск Вірменією процесу ратифікації Римського статуту, який робить країну учасником Міжнародного кримінального суду в Гаазі (він видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Після ратифікації статуту вірменська влада має заарештувати Путіна, якщо він з’явиться в країні)

рішення провести військові навчання зі Сполученими Штатами

передачу гуманітарної допомоги Україні й візит до Києва дружини прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна Анни Акопян.

Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розкритикував російський миротворчий контингент у Нагірному Карабаху, заявивши, що той не виконує своє завдання, а також заявив, що залежність Вірменії у сфері безпеки тільки від однієї країни, а саме Росії, була «стратегічною помилкою». За словами політика, Росія сама йде з Південного Кавказу. Він наголосив, що ніякі західні сили, про які говорять у Росії, не підштовхують Єреван до розриву з Москвою.

Згодом стало відомо, що у Вірменії з 11 по 20 вересня відбудуться спільні вірменсько-американські військові навчання EAGLE PARTNER 2023. Міноборони країни уточнило, що навчання пройдуть у рамках підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях.

Вірменія входить у військовий блок ОДКБ, поряд з Росією та ще кількома країнами, які раніше входили до СРСР. Вона підтримує партнерські відносини з НАТО. Перші спільні навчання військових США та Вірменії пройшли ще 2013 року.