Баку заявив про початок «антитерористичних заходів» у Нагірному Карабаху

Міністерство оборони Азербайджану 19 вересня заявило, що розпочинає в Нагірному Карабаху «антитерористичні заходи… з метою відновлення конституційного ладу».

«З метою припинення широкомасштабних провокацій у Карабаському економічному районі, роззброєння та виведення формувань збройних сил Вірменії з наших територій, нейтралізації їхньої військової інфраструктури, гарантування безпеки мирного населення, яке повернулося на звільнені від окупації території, цивільних службовців, військовослужбовців, а також відновлення конституційного ладу Азербайджанської Республіки в регіоні розпочато антитерористичні заходи локального характеру», – йдеться у заяві оборонного відомства Азербайджану.

Баку зазначає, що азербайджанська сторона проінформувала про ці заходи командування миротворчого контингенту Російської Федерації і керівництво турецько-російського моніторингового центру.

Уранці 19 вересня Азербайджан повідомив, що внаслідок вибуху протитанкової міни, встановленої збройними підрозділами етнічних вірмен на ділянці автодороги Ахмедбейлі – Фізулі – Шуша, загинули двоє цивільних, які перебували в автомобілі та виконували електромонтажні роботи в цьому районі. За кілька годин Баку повідомив про новий вибух, цього разу заявивши, що внаслідок теракту загинули чотири співробітники МВС Азербайджану.

Місцева влада у столиці Карабаху Степанакерті (азербайджанська назва Ханкенді) заперечує твердження Баку.

Населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область стала однією з точок конфлікту між Баку та Єреваном наприкінці існування Радянського Союзу. Сторони звинувачували одна одну в етнічних чистках, внаслідок війни 1992–1994 років вірмени, які складали більшість на території Карабаху, стали контролювати не тільки колишню автономію, а й прилеглі райони власне Азербайджану, звідки місцеві жителі вимушено втекли.

2020 року під час Другої Карабаської війни Азербайджан повернув під свій контроль прилеглі до Карабаху райони і частину території самої колишньої автономії.

З грудня 2022 року регіон перебуває у фактичній блокаді з боку азербайджанської армії. У серпні 2023 року вірменська влада в Степанакерті оголосила, що на підконтрольній їй території почався голод.