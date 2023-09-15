Стефанішина про шлях до ЄС: найскладніше – з Угорщиною, але є прогрес

Україна зробила в частині законодавства про нацменшини «дуже багато», а з Угорщиною проводить двосторонні консультації, заявила в інтерв’ю Радіо Свобода віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина.

За словами урядовиці, другий раунд цих консультацій пройде сьогодні.

«Ми ухвалили два закони щодо нацменшин, державна програма щодо нацменшин запроваджена. 15 вересня відбуваються в Будапешті консультації між Україною й Угорщиною щодо освітнього питання: це дуже важливо (…). Це, як ви можете собі уявити, складний процес, але він відбувається. І для нас це дуже великий показник», – зазначила Стефанішина.

Віцепрем’єрка зауважила, що з Угорщиною – найскладніший діалог, але також відзначила і наявність прогресу, зокрема після візиту до України президентки Угорщини та її зустрічі з Володимиром Зеленським.

«Консультації, які відбуваються 15 вересня в Будапешті, – це ще і в розвиток двосторонніх перемовин президентів. Це, я вважаю, з точки зору політичної позиції Угорщини як такої – вже великий прорив. Сподіваюся, будуть хороші результати консультацій. На сьогодні Міністерство освіти проінформувало мене, що домовленість досягнута по цілій низці питань», – резюмувала Стефанішина.

Відповідаючи на запитання, чи можливе членство України в ЄС під час війни, віцепрем’єрка з євроінтеграції зауважила, що не бачить «особливих застережень», і розповіла про обнадійливий прецедент.

«Після підписання Угоди про асоціацію є певні роз’яснення щодо територіального застосування і того, що ми зараз не здійснюємо ефективного контролю над окупованими територіями. Тому такий прецедент є вже саме щодо України», – нагадала урядовиця, додавши, що переговорний процес – справа не одного дня чи місяця.

«Він (переговорний процес – ред.) потребує часу і вже, сподіваюся, на момент завершення перемовин територіальні питання не будуть предметом дискусії», – підсумувала Стефанішина.

Україна майже одразу після початку масштабного російського вторгнення подала заявку на вступ до Євросоюзу. Її приклад наслідували також Грузія та Молдова.

У червні 2022 року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови.

22 червня цього року Єврокомісія дала проміжну усну оцінку тому, як Україна втілює критерії для початку переговорів про вступ до ЄС: два з семи критеріїв виконані повністю, решта мають прогрес.