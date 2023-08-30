У МЗС відреагували на «мирні ініціативи» Орбана

Міністерство закордонних справ України відреагувало на чергову заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо війни Росії проти України.



«Ми не знаємо як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати. А російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло», – написав речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці в фейсбуці.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час інтерв’ю заявив, що Захід має укласти угоду із президентом РФ Володимиром Путіним, яка не передбачатиме повернення окупованого Криму та членство України в НАТО. Він також вважає, що найкращим шансом для миру є припинення військової підтримки України.

Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови дипломатії Петера Сійярта неодноразово демонструвала своє прихильне ставлення до Кремля. Від початку повномасштабного російського вторгнення Будапешт робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України.

Віктор Орбан у інтерв’ю Bloomberg, коментуючи агресію Росії проти України, заявив, що неважливо хто до кого вторгнувся. Угорський прем’єр також переконаний, що Україна не здатна виграти війну – «не може бути перемоги для бідних українців на полі бою».