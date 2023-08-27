Влада Угорщини планує продовжити заборону на ввезення українського зерна

Влада Угорщини має намір з 16 вересня закрити кордон для деяких зернових продуктів з України на національному рівні, розповів міністр сільського господарства Іштван Надь, повідомляє Agrar Szektor.

За його словами, якщо ЄС не продовжить заборону на імпорт деяких українських зернових продуктів, що спливає 15 вересня, то Угорщина «з метою захисту внутрішнього ринку» запровадить заборону не тільки на ці чотири продукти, а й на всі 24 попередні продукти.

Міністр додав, що останніми роками угорське сільське господарство «переживає одне потрясіння за іншим».

«Епідемія коронавірусу, посуха, війна в сусідніх країнах та її наслідки, енергетична криза, спричинена хибними санкціями Брюсселя, зростання цін і той факт, що дешева українська сільськогосподарська продукція безмитно ринула на європейський ринок, – усе це створює труднощі для виробників», – заявив він.

17 липня влада РФ вийшла із зернової угоди. США і Європейський союз звинуватили Росію у використанні продовольства як зброї під час війни через погіршення глобальної продовольчої кризи, коли вона почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Перед цим, у червні, під час конференції з питань відновлення Велика Британія представила програму щодо страхування від воєнних ризиків, узгоджену з міжнародними партнерами, щоб усунути цей недолік і таким чином значно збільшити підтримку для відновлення України.



Тоді британські компанії Aon і Lloyd’s сьогодні оголосили, що об’єднають зусилля з Vienna Insurance Group, однією з найбільших страхових компаній, що працюють в Україні, щоб забезпечити швидкий доступ до закордонних послуг з перестрахування для підтримки відновлення України.



Розбудова потенціалу перестрахування є ключовим фактором, який гарантує, що бізнес зможе продовжувати підтримувати звичну діяльність в Україні.