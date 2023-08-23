В ОПУ розповіли, які питання Зеленський обговорив із президенткою Угорщини

Президент України Володимир Зеленський у середу зустрівся із президенткою Угорщини Каталін Новак, передає пресслужба Офісу президента.

«Президенти двох держав обговорили питання транскордонної співпраці та спільних ініціатив у Закарпатській області. Було наголошено на вагомості нещодавньої регіональної поїздки президента України до Закарпаття та його зустрічі з представниками угорської громади. Володимир Зеленський акцентував на важливості підтримки України, зокрема з боку Угорщини, у боротьбі з російським агресором, а також на шляху інтеграції нашої країни до Європейського союзу й НАТО. Глава держави окремо відзначив допомогу Угорщини в лікуванні поранених українських військовослужбовців і навчанні військових медиків», – йдеться в повідомленні ОПУ.

Каталін Новак сьогодні взяла участь в саміті «Кримської платформи». У твітері вона написала, що Угорщина зобов’язується підтримувати всі ініціативи, спрямовані на досягнення миру. На цьому шляху Будапешт, як столиця, «завжди готовий укласти справедливу мирну угоду».

Днем раніше Новак перебувала з візитом на Закарпатті. Угорці є найбільшою серед усіх груп національних меншин в цьому регіоні України.