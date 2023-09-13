Продовження санкцій: стали відомі імена росіян, із яких ЄС зняв обмеження

Євросоюз знову подовжив на пів року персональні санкції, запроваджені у зв’язку з російською збройною агресією проти України. Отже, обмеження будуть чинними до 15 березня 2024 року.

У рішенні Ради ЄС сказано, що санкції надалі застосовуватимуться до майже 1 800 осіб, котрих у Євросоюзі вважають відповідальними за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Водночас, переглядаючи рішення, Рада ЄС викреслила з чорних списків чотирьох осіб.

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Як стало відомо Радіо Свобода з власних джерел у дипломатичних колах ЄС, ідеться про Григорія Березкіна (російський бізнесмен, до активів якого належить медіахолдинг «РБК»), Фархада Ахмедова (колишній президент і співвласник «Нортгазу»), Олександра Шульгіна (ексголова російського інтернет-магазину Ozon) та Георгія Шуваєва (російський полковник, що торік помер).

Після 24 лютого 2022 року у відповідь на військову агресію Росії проти України Європейський Союз масово розширив санкції проти Росії з метою суттєвого обмеження її спроможності вести війну, позбавивши її критичних технологій і ринків і послабивши економічну базу Росії. У чорні списки втрапили близько 1 800 юридичних і фізичних осіб. Останнім забороняється в’їзд до ЄС, їхні активи підлягають замороженню.