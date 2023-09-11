Держдеп: постачання КНДР зброї Росії буде «великою помилкою»

Сполучені Штати 11 вересня застерегли Північну Корею від будь-яких кроків щодо постачання Росії зброї та пригрозили подальшими санкціями проти Пхеньяну.

Це сталося після того, як Кремль підтвердив, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин відвідає Росію «найближчими днями» на запрошення президента Володимира Путіна.

Незважаючи на заперечення як Пхеньяном, так і Москвою, Сполучені Штати заявили про «активне просування» переговорів про постачання Північною Кореєю зброї Росії, яка витратила величезні запаси зброї протягом понад 18 місяців війни в Україні.

За словами речника Державного департаменту Метью Міллера, для Північної Кореї було б «великою помилкою» постачати Росії зброю для використання в Україні, за яку Пхеньян «заплатить ціну».

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Він заявив, що такі поставки зброї порушуватимуть численні резолюції Ради Безпеки ООН.

«Звичайно, ми агресивно застосували наші санкції проти організацій, які фінансують військові дії Росії, і ми продовжуватимемо застосовувати ці санкції та без вагань запроваджуватимемо нові санкції належним чином», – додав Міллер.

Москва оголосила про майбутній візит у заяві після повідомлень у медіа про те, що Кім Чен Чен Ин вирушив на борту спеціального поїзда, що прямує до Росії та на зустріч із Путіним.

Саміт між Кімом і Путіним, ймовірно, буде зосереджений на військовій співпраці та, можливо, угоді про постачання зброї, повідомили Reuters офіційні особи та аналітики США та Південної Кореї.

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Північна Корея є однією з небагатьох країн, які відкрито підтримали Росію після її повномасштабного вторгнення в Україну минулого року, і минулого тижня Путін пообіцяв «планово розширювати двосторонні зв’язки в усіх відношеннях шляхом об’єднання зусиль».

Після десятиліть складних відносин Росія та Північна Корея стали ближче одна до одної після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Північна Корея неодноразово звинувачувала Сполучені Штати у війні в Україні, стверджуючи, що «гегемоністська політика» Заходу нібито виправдовує російське повномасштабне вторгнення в Україну.

Наприкінці серпня Білий дім заявив, що Росія веде переговори з Пхеньяном про придбання зброї для підтримки своєї війни проти України.