Кім Чен Ин зустрінеться з Путіним у Росії цього місяця – NYT

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин планує відвідати Росію цього місяця, щоб зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним і обговорити можливість постачання зброї Росії для війни проти України, повідомляє видання New York Times із посиланням на неназваних американських посадовців і їхніх союзників.

За повідомленням, Кім, ймовірно, поїде до Росії бронепоїздом до Владивостока, на тихоокеанському узбережжі РФ, де і зустрінеться з Путіним.

Наприкінці серпня в Білому домі повідомили, що США отримали інформацію про те, що переговори щодо постачання озброєнь між Росією та Північною Кореєю «серйозно просунулися».

Як повідомив 30 серпня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, представники РФ та КНДР постійно обговорюють можливі угоди в оборонній сфері. Зокрема, Москва хоче отримати від Пхеньяна «сировину, яка допоможе російському оборонно-промисловому комплексу».

Кірбі ще в березні 2023 року заявляв, що Російська Федерація прагне отримати боєприпаси в Північної Кореї, ймовірно, пропонуючи натомість продовольство.

За словами Кірбі, які цитувало видання Politico, Росія прагне отримати більше боєприпасів, щоб посилити військові дії в Україні.

Сполучені Штати з листопада 2022 року звинувачують Північну Корею в таємному у постачанні Москві зброї для використання у війні в Україні і намаганні приховати ці поставки. Відповідно до розвідувальних даних, боєприпаси нібито відправляються до країн Близького Сходу або Північної Африки, але насправді призначаються для Росії.

У липні цього року міністр оборони Росії Сергій Шойгу їздив із візитом до КНДР. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 27 липня продемонстрував Шойгу міжконтинентальні балістичні ракети і раніше невідомі військові безпілотники, провівши йому екскурсію по новому і найсучаснішому озброєнню КНДР.