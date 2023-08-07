Reuters: хакери з КНДР зламали мережу російського виробника ракет

Хакери з Північної Кореї зламали комп’ютерні мережі російської корпорації «НПО Машинобудування», яка виробляє балістичні й крилаті ракети, у тому числі гіперзвукові й космічні супутники, повідомило агентство Reuters. Воно посилається на отримані з неназваного джерела технічні докази злому і аналіз фахівців із безпеки.

Як стверджує Reuters, «елітарні команди хакерів», пов’язані з владою КНДР, зокрема ScarCruft і Lazarus, таємно впровадили шпигунські програми до систем «НПО Машинобудування», штаб-квартира якого розташована в підмосковному Реутові.

Через кілька місяців після цього Пхеньян оголосив про низку досягнень у своїй програмі розробки балістичних ракет. При цьому неясно, чи це пов’язано з можливим використанням відомостей, отриманих в результаті злому.

Експерти, на думку яких посилається Reuters, вважають, що йшлося справді про хакерський злом, до якого Пхеньян вдався навіть незважаючи на те, що підтримує тісні стосунки з Москвою. Агентство зазначає, що про злом стало відомо незабаром після візиту до Північної Кореї міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який широко висвітлювався.

За повідомленням, хакери мали доступ до мереж «НПО Машинобудування» з кінця 2021 до травня 2022 року, коли, як стверджується, злом виявили. Російська компанія і представництва Росії і КНДР в ООН не відповіли на запити Reuters про коментар.

Російське «НПО Машинобудування», що входить до складу корпорації «Тактичне ракетне озброєння», є, зокрема, розробником гіперзвукової ракети «Циркон».