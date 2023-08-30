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КНДР та РФ «серйозно просунулися» в питанні постачання зброї – Білий дім

Після того, як на початку цього року Вашингтон звинуватив Пхеньян у постачанні Москві зброї для її війни проти України, на фото в державних ЗМІ видно, як Кім проводить Шойгу через велику оборонну виставку

США отримали інформацію про те, що переговори щодо постачання озброєнь між Росією та Північною Кореєю «серйозно просунулися», повідомив 30 серпня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За даними Вашингтона, представники РФ та КНДР постійно обговорюють можливі угоди в оборонній сфері. Зокрема, Москва хоче отримати від Пхеньяна «сировину, яка допоможе російському оборонно-промисловому комплексу».

«Ми вдаємося до конкретних дій, виявляючи та запроваджуючи санкції проти фізичних та юридичних осіб, які сприяють угодам із продажу зброї між цими двома країнами. Ми продовжуватимемо виявляти, розкривати і припиняти спроби Росії придбати військові засоби у КНДР і в будь-якої іншої держави, яка готова підтримати її війну в Україні», – заявив Кірбі.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі ще в березні 2023 року заявляв, що Російська Федерація прагне отримати боєприпаси в Північної Кореї, ймовірно, пропонуючи натомість продовольство.

За словами Кірбі, які цитувало видання Politico, Росія прагне отримати більше боєприпасів, щоб посилити військові дії в Україні.

Сполучені Штати з листопада 2022 року звинувачують Північну Корею в таємному постачанні Росії значної кількості артилерійських снарядів для використання у війні в Україні і намаганні приховати ці поставки. Відповідно до розвідувальних даних, боєприпаси нібито відправляються до країн Близького Сходу або Північної Африки, але насправді призначаються для Росії.

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