КНДР та РФ «серйозно просунулися» в питанні постачання зброї – Білий дім

США отримали інформацію про те, що переговори щодо постачання озброєнь між Росією та Північною Кореєю «серйозно просунулися», повідомив 30 серпня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За даними Вашингтона, представники РФ та КНДР постійно обговорюють можливі угоди в оборонній сфері. Зокрема, Москва хоче отримати від Пхеньяна «сировину, яка допоможе російському оборонно-промисловому комплексу».

«Ми вдаємося до конкретних дій, виявляючи та запроваджуючи санкції проти фізичних та юридичних осіб, які сприяють угодам із продажу зброї між цими двома країнами. Ми продовжуватимемо виявляти, розкривати і припиняти спроби Росії придбати військові засоби у КНДР і в будь-якої іншої держави, яка готова підтримати її війну в Україні», – заявив Кірбі.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі ще в березні 2023 року заявляв, що Російська Федерація прагне отримати боєприпаси в Північної Кореї, ймовірно, пропонуючи натомість продовольство.

За словами Кірбі, які цитувало видання Politico, Росія прагне отримати більше боєприпасів, щоб посилити військові дії в Україні.

Сполучені Штати з листопада 2022 року звинувачують Північну Корею в таємному постачанні Росії значної кількості артилерійських снарядів для використання у війні в Україні і намаганні приховати ці поставки. Відповідно до розвідувальних даних, боєприпаси нібито відправляються до країн Близького Сходу або Північної Африки, але насправді призначаються для Росії.