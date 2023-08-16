США запровадили санкції проти трьох компаній, які сприяли торгівлі зброєю між Росією і КНДР

Міністерство фінансів США включило санкційних списків три компанії з Росії, Казахстану та Словаччини.



Як повідомляється на сайті відомства, ці компанії – Versor, Defense Engineering і Verus – сприяли продажу зброї між Росією і Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР).



У список санкцій потрапили російське ТОВ «Верус», казахстанська Defence Ingeneering і словацька Versor. У них один власник – словацький бізнесмен Ашот Мкртичев. Як зазначено в пояснювальній записці Мінфіну США, Мкртичев через свої компанії вів переговори з російськими представниками про постачання з КНДР до Росії понад 20 найменувань озброєнь, чим порушив санкції, накладені США на Північну Корею.



Сам Мкртичев – уродженець Азербайджану та громадянин Словаччини – перебуває під персональними санкціями США з 30 березня цього року.



Заступник голови Мінфіну Браян Нельсон заявив, що США й надалі «будуть викорінювати незаконні фінансові мережі, які сприяють постачанню північнокорейської зброї російській військовій машині».

У своєму нещодавньому розслідуванні російське видання «Верстка» повідомило, що Росія лише за останні пів року імпортувала заборонені до ввезення чіпи західних компаній, які використовуються, зокрема, для виробництва озброєнь, на суму понад пів мільярда доларів. На мільйони доларів завезено верстати для оборонної промисловості, на 171 мільйон – західні запчастини для цивільної авіації.