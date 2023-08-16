«Продовжує війну»: у Пентагоні засудили допомогу, яку Росії надає Північна Корея

Допомога, яку Росія отримує від Північної Кореї чи будь-якої іншої країни, лише продовжує несправедливу і неспровоковану війну в Україні, заявила на брифінгу у Вашингтоні заступниця речника Пентагона Сабріна Сінг.

Як повідомляє «Голос Америки», відповідаючи на запитання про співпрацю Москви і Пхеньяна, про яку говорив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, речниця Міністерства оборони США наголосила, що Вашингтон виступає проти військової співпраці з Росією будь-яких країн.

«Ми вже говорили про наші побоювання щодо засобів, які надають Росії інші країни. Ми не заохочуємо цього. Що важливо – ми продовжимо підтримку України, як сказав президент, на стільки, на скільки це буде потрібно», – сказала Сінг.

Сполучені Штати з листопада 2022 року звинувачують Північну Корею в таємному у постачанні Москві зброї для використання у війні в Україні і намаганні приховати ці поставки. Відповідно до розвідувальних даних, боєприпаси нібито відправляються до країн Близького Сходу або Північної Африки, але насправді призначаються для Росії.

У липні цього ркоу міністр оборони Росії Сергій Шойгу їздив із візитом до КНДР. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 27 липня продемонстрував Шойгу міжконтинентальні балістичні ракети і раніше невідомі військові безпілотники, провівши йому екскурсію по новому і найсучаснішому озброєнню КНДР.