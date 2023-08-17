Казахстан: компанія, яка опинилася під санкціями США за зв’язки з Росією та КНДР, вже не працює

Казахстан стверджує, що компанія, на днями тижня наклало санкції Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) через її зв’язки причетність до торгівлі зброєю між Північною Кореєю та Росією, не діє протягом більше ніж двох років.

Міністерство національної економіки Казахстану заявило 17 серпня, що діяльність компанії Defense Engineering була зупинена в Казахстані з 14 лютого 2021 року, додавши, що внесення компанії до санкційного списку США є лише «технічним аспектом».

«За даними Міністерства промисловості та інфраструктури Казахстану, названій компанії не було надано ліцензії на перевезення конкретних вантажів. Ми пов’язуємо внесення компанії до санкційного списку з перебуванням її власника Ашота Мкртичева під санкціями США», – йдеться в заяві.

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Відомство наголошує, що Мкртичев не є резидентом Казахстану.

Напередодні Міністерство фінансів США включило до санкційних списків три компанії з Росії, Казахстану та Словаччини. Як повідомляється на сайті відомства, ці компанії – Versor (Словаччина), Defense Engineering (Казахстан) і Verus (Росія)– сприяли продажу зброї між Росією і Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР).

За даними Мінфіну США, власник компаній – словацький бізнесмен Ашот Мкртичев – через них вів переговори з російськими представниками про постачання з КНДР до Росії понад 20 найменувань озброєнь, чим порушив санкції, накладені США на Північну Корею.