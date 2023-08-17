Ексголова МЗС Австрії, яка виїхала в Росію, каже, що не планує змінювати громадянство

Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка нещодавно переїхала в Росію й очолила центр при Санкт-Петербурзькому державному університеті, заявила, що не планує отримувати російське громадянство.

«Я хочу наголосити, що у мене немає жодного іншого громадянства, крім австрійського, і про російське я не просила», – сказала у коментарі російському державному агентству «РИА Новости» Кнайсль, яка обіймала посаду голови Австрії з 2017 по 2019 рік і входила до ради директорів «Роснефти» з 2021 по 2022 рік.

Позбавити Кнайсль громадянства Австрії запропонував директор академії у Відні, де вона викладала 20 років – після чуток, що вона хоче отримати російський паспорт. «Говорили, що я шкідлива для Австрії, оскільки я викладаю до СПбДУ», – додала Кнайсль.

У першій половині серпня видання «Вид сбоку» повідомило, що колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка минулого року залишила країну, заявивши про погрози, оселилася в селі Петрушово в Рязанській області Росії.

Кнайсль була міністром у 2017-2019 роках. У 2018 році вона запросила на весілля президента Росії Володимира Путіна і танцювала з ним вальс перед камерами.

В австрійському уряді чиновниця представляла крайню праву Партію свободи, яка виступала за покращення відносин із Росією. У липні 2022 року вона розповіла The Washington Post, що залишила Австрію, побоюючись за свою безпеку. У матеріалі не уточнювалося, хто саме погрожував Кнайсль і чи ведеться розслідування.

Карін Кнайсль заявила, що її «ніде не приймали», тому вона вирішила поїхати до Лівану, бо знала арабську. У Росії їй допомогли знайти житло її знайомі. На запитання про те, скільки вона планує прожити у Петрушово, Кнайсль відповіла, що «заплатила ще за місяць, а далі подивимося».

У 2019 році Кнайсль не потрапила до нового уряду Австрії, який був сформований після політичного скандалу і призначення нових виборів. У 2021 році колишня чиновниця увійшла до ради директорів російської державної компанії «Роснефть», а вже у травні 2022 року вийшла з неї.

Незадовго до цього «Роснефть» підпала під санкції Євросоюзу через повномасштабне вторгнення Росії до України. Крім того, ексміністр писала колонки для російського державного телеканалу RT (він теж потрапив під дію санкцій ЄС).