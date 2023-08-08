Ексголова МЗС Австрії, яка на своєму весіллі танцювала з Путіним, оселилася в російському селі

Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка минулого року залишила країну, заявивши про погрози, оселилася в селі Петрушово в Рязанській області Росії. Про це повідомило видання «Вид сбоку», журналісти якого зустрілися з нею на місцевому святі.

Кнайсль була міністром у 2017-2019 роках. У 2018 році вона запросила на весілля президента Росії Володимира Путіна і танцювала з ним вальс перед камерами.

В австрійському уряді чиновниця представляла крайню праву Партію свободи, яка виступала за покращення відносин із Росією. У липні 2022 року вона розповіла The Washington Post, що залишила Австрію, побоюючись за свою безпеку. У матеріалі не уточнювалося, хто саме погрожував Кнайсль і чи ведеться розслідування.

Карін Кнайсль заявила, що її «ніде не приймали», тому вона вирішила поїхати до Лівану, бо знала арабську. У Росії їй допомогли знайти житло її знайомі. На запитання про те, скільки вона планує прожити у Петрушово, Кнайсль відповіла, що «заплатила ще за місяць, а далі подивимося».

«Було непросто приїхати сюди, але я намагаюся знайти свій шлях, хоча це нелегко. Тут мені подобається, у цьому селі дуже мило. Я приступила до роботи, продовжую викладання і навчання, пишу свої кнжки, вивчаю мову. Мені довелося залишити своє колишнє життя , почати все спочатку, а у 60 років це непросто», – сказала вона.

За словами Кнайсль, її запросили працювати до створеного у березні цього року центру G.O.R.K.I. [Геополітична обсерваторія з ключових проблем розвитку Росії] при Санкт-Петербурзькому державному університеті. На сайті університету Кнайсль вказана керівницею центру.

На питання про те, чи підтримує вона зв’язки із Путіним, Карін Кнайсль сказала, що востаннє бачила його у 2019 році.

У 2019 році Кнайсль не потрапила до нового уряду Австрії, який був сформований після політичного скандалу і призначення нових виборів. У 2021 році колишня чиновниця увійшла до ради директорів російської державної компанії «Роснефть», а вже у травні 2022 року вийшла з неї.

Незадовго до цього «Роснефть» підпала під санкції Євросоюзу через повномасштабне вторгнення Росії до України. Крім того, ексміністр писала колонки для російського державного телеканалу RT (він теж потрапив під дію санкцій ЄС).